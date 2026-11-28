Москва28 ноя Вести.Голодание накануне новогоднего ужина может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, предупредила главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Республики Крым Виктория Гаврилова.

В разговоре с ТАСС она отметила, что новогодние праздники представляют собой период изменения режима питания и повышенной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Часто люди стараются меньше есть весь день перед праздничным ужином, чтобы побольше съесть вечером, и именно это, по ее словам, является ошибкой.

После периода голода требуется гораздо больший объем еды, чтобы почувствовать насыщение. Добавляем к этому газированные и алкогольные напитки и получаем максимальную нагрузку на поджелудочную железу объяснила Гаврилова

Чтобы избежать приступа панкреатита в новогоднюю ночь, диетолог рекомендует не голодать накануне праздничного вечера, а также разумно вести себя за столом.

Избежать переедания вечером поможет легкий белковый перекус за пару часов до ужина. По словам Гавриловой, не садиться за стол, как "голодный волк" поможет горсть орехов, греческий йогурт с ягодами или омлет.

Умеренно следует употреблять газированные и алкогольные напитки, заметила диетолог. Это поможет сделать ощущения после ужина комфортнее, а также позволит избежать последующих проблем с поджелудочной железой.