Врач Кондрахин призвал отказаться от танцев на корпоративе в случае переедания

Врач предупредил об опасности танцев на корпоративе после застолья Врач Кондрахин призвал отказаться от танцев на корпоративе в случае переедания

Москва24 ноя Вести.Активные танцы сразу после праздничного застолья могут негативно сказаться на самочувствии, особенно если человек употребил много еды или алкоголя, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru.

Специалист пояснил, что после плотного приема пищи организм направляет больше крови к желудочно-кишечному тракту для обеспечения пищеварения. Интенсивные движения в этот период могут создать дополнительную нагрузку на организм, поэтому перед танцами лучше немного отдохнуть.

При этом кардиолог отметил, что спокойные движения после еды обычно не представляют серьезной опасности. Однако от энергичных танцев на полный желудок лучше отказаться, чтобы не перегружать организм.

Отдельно Кондрахин предупредил об опасности танцев в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, при головокружении и нарушении координации возрастает вероятность падений и травм. Врач посоветовал ориентироваться на собственное самочувствие и при необходимости ограничиться легкими движениями, в том числе сидя.

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