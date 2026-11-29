"Динамо" не смогло победить "Крылья Советов" и потеряло лидерство в таблице РПЛ

"Динамо" сыграло вничью с "Крыльями Советов" и упустило лидерство в РПЛ "Динамо" не смогло победить "Крылья Советов" и потеряло лидерство в таблице РПЛ

Москва29 ноя Вести.Футболисты московского "Динамо" не сумели обыграть на выезде самарские "Крылья Советов" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), потеряв первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Встреча прошла в Самаре в воскресенье, 29 ноября, и завершилась вничью со счетом 0:0. "Бело-голубые" завершали матч в меньшинстве после удаления после удаления Хуана Касереса на 57-й минуте.

Кроме Касереса, дерби с московским "Спартаком" в 17-м туре РПЛ у "Динамо" точно пропустит полузащитник и капитан команды Даниил Фомин, который получил в игре с "Крыльями" свою четвертую в сезоне желтую карточку.

"Динамо", которое завершило первый круг сезона лидером таблицы, теперь идет на втором месте (33 очка), отставая от петербургского "Зенита" на один балл. Ранее "Зенит" разгромил в рамках 16-го тура в Москве ЦСКА со счетом 4:1.

"Крылья Советов" (19 очков) идут на девятом месте в таблице РПЛ.