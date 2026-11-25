Москва25 ноя Вести.Государственный совет Турции подтвердил решение об аннулировании диплома о высшем образовании бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Информацию об этом распространил телеканал NTV.

Совет, который является высшей административной судебной инстанцией страны, рассмотрел жалобу Имамоглу по делу об аннулировании диплома и отклонил ее, так как не нашел оснований для отмены решений.

Теперь бывший градоначальник сможет обратиться только в Конституционный суд. В случае, если он не добьется успеха и лишится диплома, путь к высшей госдолжности для него будет закрыт.

В мае в Анкаре на заседании Союза муниципалитетов Турции произошла массовая потасовка, которая сорвала работу собрания в момент, когда там выбирали новое руководство организации. Конфликт спровоцировало зачитывание письма находящегося в тюрьме Имамоглу - политического противника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Сначала в зале возникла перепалка, а потом она превратилась в драку.