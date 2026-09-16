Дипломат Долгов выразил мнение, что у Каллас не будет разговора с Путиным

Дипломат Долгов прокомментировал готовность Каллас поговорить с Путиным Дипломат Долгов выразил мнение, что у Каллас не будет разговора с Путиным

Москва16 сен Вести.Главе евродипломатии Кае Каллас следует оставить "влажные мечтания" о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" выразил чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов, комментируя слова европейского политика.

Ранее Каллас заявила, что ответила бы на гипотетический телефонный звонок российского лидера, если бы такая возможность появилась.

Я думаю, что свои влажные мечтания Каллас может оставить. Она же девушка семейная. Пусть они с мужем мечтают друг о друге. Кто она такая вообще, чтобы с ней разговаривал наш президент? заявил Долгов

По его словам, Москва готова к равноправному диалогу с Евросоюзом по вопросам решения украинского конфликта. При этом Долгов выразил мнение, что непосредственно с Каллас российская сторона вести такой диалог не намерена.