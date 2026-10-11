Директор Белей: камбальные сети очень опасны для дельфинов Директор Белей сообщила об опасности камбальных сетей для дельфинов

Москва11 окт Вести.Лов камбалы с помощью специальных сетей может серьезно навредить дельфинам.

Об этом ИС "Вести" рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" в Анапе Татьяна Белей.

По ее словам, животное вслед за рыбой "заходит" в сети и в последствии не может выпутаться.

Особенно тяжелый сезон для китообразных, ну и для нас соответственно, начинается с марта и заканчивается где-то в июле. Чем он обусловлен… во-первых, начинается лов камбалы, а камбальные сети очень опасны для дельфинов. Они вслед за рыбой заходят в сети и не могут выпутаться поделилась она

Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Анапы толпа туристов до смерти замучила обессилевшего дельфина-афалину, которого выбросило на берег.