Москва11 октВести.Лов камбалы с помощью специальных сетей может серьезно навредить дельфинам.
Об этом ИС "Вести" рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" в Анапе Татьяна Белей.
По ее словам, животное вслед за рыбой "заходит" в сети и в последствии не может выпутаться.
Особенно тяжелый сезон для китообразных, ну и для нас соответственно, начинается с марта и заканчивается где-то в июле. Чем он обусловлен… во-первых, начинается лов камбалы, а камбальные сети очень опасны для дельфинов. Они вслед за рыбой заходят в сети и не могут выпутатьсяподелилась она
Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Анапы толпа туристов до смерти замучила обессилевшего дельфина-афалину, которого выбросило на берег.