Питомцы дельфинария в Запорожской области могут остаться без еды В запорожском дельфинарии рассказали о проблемах с поставками рыбы

Москва13 окт Вести.Ситуация в дельфинарии "Солнце" в Запорожской области остается сложной. В частности, есть проблемы с поставкой рыбы для дельфинов, рассказал директор организации Дмитрий Фролов в комментарии ИС "Вести".

Достаточно сложная ситуация. Мы не знаем, что будет завтра. Мы будем стараться и надеемся на лучшее, обращаемся за помощью буквально ко всем сказал он

Суточная потребность питомцев дельфинария в качественной рыбе, отвечающей всем ветеринарным стандартам, составляет в среднем 80 кг. В месяц – порядка 2,5 тонны.

При этом выпускать дельфинов в естественную среду на пропитание небезопасно, предупреждает ведущий специалист дельфинария "Солнце" Андрей Калганов.