Москва13 октВести.Ситуация в дельфинарии "Солнце" в Запорожской области остается сложной. В частности, есть проблемы с поставкой рыбы для дельфинов, рассказал директор организации Дмитрий Фролов в комментарии ИС "Вести".
Достаточно сложная ситуация. Мы не знаем, что будет завтра. Мы будем стараться и надеемся на лучшее, обращаемся за помощью буквально ко всемсказал он
Суточная потребность питомцев дельфинария в качественной рыбе, отвечающей всем ветеринарным стандартам, составляет в среднем 80 кг. В месяц – порядка 2,5 тонны.
При этом выпускать дельфинов в естественную среду на пропитание небезопасно, предупреждает ведущий специалист дельфинария "Солнце" Андрей Калганов.
Нельзя выпускать дельфинов сразу в море, потому что эти дельфины уже около 15 лет находятся в бассейнах. Прежде чем выпустить, их надо готовить. То есть специально делать ограждения в море, погружать дельфинов, обучать их кушать уже не свежемороженую рыбу, которую мы приносим, а охотиться на живую. Эти дельфины уже не боятся человека. А вообще человек в море - это опасность для дельфиновдобавил он