Москва22 окт Вести.Суд продлил срок содержания под стражей директору национального парка "Куршская коса" Анатолию Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса и других нарушениях. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

Постановлением Ленинградского районного суда обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 декабря 2026 года говорится в сообщении

Анатолий Калина был отправлен в СИЗО в сентябре. До этого он находился под домашним арестом. По материалам следствия, Калина вместе с сообщниками организовал на территории нацпарка "Куршская коса" незаконную вырубку деревьев на площади около одного гектара. В дальнейшем на этом месте планировалось построить туристический комплекс.