Хинштейн заявил о новых уголовных делах вокруг курской Корпорации развития Хинштейн: уголовные разбирательства вокруг Корпорации развития будут продолжены

Москва3 ноя Вести.Уголовные разбирательства, связанные с Корпорацией развития Курской области, будут продолжены, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

Что касается судебных разбирательств, конечно же, они будут [продолжаться] по разным направлениям. Идут судебные споры между корпорацией и ее подрядчиками, субподрядчиками, идут споры между теми, для кого корпорация являлась в свою очередь подрядчиком. Всплывают и вскрываются новые обстоятельства, по которым тоже будут суды, <…> и суды не общей юрисдикции, не арбитражные, а уголовные пояснил глава области

Он уточнил, что корпорация до сих пор не ликвидирована полностью, а последние годы ее существования – "история абсолютно коррупционная". Хинштейн заверил, что повторение этого опыта в Курской области невозможно.

Ранее в Москве Арбитражный суд, действуя по иску прокуратуры Курской области, признал договор АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) с подрядчиком ООО "Инженерный ресурс" недействительным. В пользу КРКО с подрядчика взыскано около 195 миллионов рублей. Руководители корпорации обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций.