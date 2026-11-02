Москва2 ноя Вести.В установке рекламных щитов в Курске необходимо навести порядок, ведь как минимум часть из них размещена незаконно. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Часть рекламных щитов в Курске вообще стоит незаконно, а часть статичных щитов поменяли на цифровые экраны. Начинаем заниматься системным наведением порядка в части рекламы: будем проводить не конкурсы, а аукционы, увеличим базовую ставку за пользование рекламным местом, учитывая, что она не меняется уже 8 лет, проанализируем прозрачность заработных плат рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Он также напомнил, что в 2025 году аналогичный вопрос уже поднимался. Тогда он был связан с попыткой проведения торгов по непрозрачным условиям.