Москва10 окт Вести.После гибели 14 казахстанских военных во время военно-морских учений в Каспийском море в обществе развернулась масштабная дискуссия, где главным общим выводом признано неудовлетворительное состояние текущей боеспособности армии Казахстана. Вооруженные силы страны требуют кардинальной, продуманной реформы с учетом современных военных технологий. Об этом заявил ИС "Вести" директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.

Есть очень сейчас много большой общественной дискуссии, но в чем абсолютно все согласны, с тем, что текущий статус-кво и текущее состояние боеспособности и других аспектов Вооруженных сил Казахстана является недопустимым, и он требует серьезной, кардинальной, продуманной реформы. Кроме того, очевидно, что общий контекст меняется, меняются военные технологии. Могу сказать, безусловно, очень важно повысить эффективность государственного оборонного заказа, создание возможностей для того, чтобы была большая конкуренция в поставках определенных технических, технологических решений, чтобы в целом была повышена эффективность. Кроме того, хотел бы отметить, что я думаю, есть резон в том, что оборонное ведомство должны возглавлять гражданские лица сказал Ошакбаев

Правовую оценку ситуации даст специальная комиссия по проверке Министерства обороны. Ее возглавили зампред Совета Безопасности Аида Балаева и руководитель Высшей аудиторской палаты, бывший премьер-министр Алихан Смаилов.