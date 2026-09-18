Контент от российского YouTube-блогера Like Nastya появится на платформах Disney

Disney заключил контракт с YouTube-каналом блогера из России Like Nastya Контент от российского YouTube-блогера Like Nastya появится на платформах Disney

Москва18 сен Вести.Компания The Walt Disney Company заключила партнерское соглашение с создателями детского YouTube-канала Like Nastya из России, сообщается на сайте американской медиакорпорации.

Партнерство предполагает совместную разработку и производство контента. Канал Like Nastya был создан в 2016 году и посвящен жизни Анастасии Радзинской – родившейся в Краснодаре девочки с ДЦП.

В 2018 году ее семья переехала в американский штат Флорида, где родители Радзинской стали вести видеоблог, чтобы фиксировать успехи в лечении дочери.

Disney объявляет о заключении нового соглашения по контенту и его разработке с Like Nastya. Это первое соглашение подобного рода с одним из самых крупных детских YouTube-блогеров, ее контент появится на Disney+ и на других принадлежащих Disney платформах сказано в заявлении на сайте The Walt Disney

Основной YouTube-канал Like Nastya в настоящее время насчитывает более 1,1 тысячи видео и 133 миллиона подписчиков.

По данным Disney, материалы Like Nastya доступны на 25 YouTube-каналах на 22 языках, а общее число подписчиков превышает 450 миллионов.