Москва18 сенВести.Компания The Walt Disney Company заключила партнерское соглашение с создателями детского YouTube-канала Like Nastya из России, сообщается на сайте американской медиакорпорации.
Партнерство предполагает совместную разработку и производство контента. Канал Like Nastya был создан в 2016 году и посвящен жизни Анастасии Радзинской – родившейся в Краснодаре девочки с ДЦП.
В 2018 году ее семья переехала в американский штат Флорида, где родители Радзинской стали вести видеоблог, чтобы фиксировать успехи в лечении дочери.
Disney объявляет о заключении нового соглашения по контенту и его разработке с Like Nastya. Это первое соглашение подобного рода с одним из самых крупных детских YouTube-блогеров, ее контент появится на Disney+ и на других принадлежащих Disney платформахсказано в заявлении на сайте The Walt Disney
Основной YouTube-канал Like Nastya в настоящее время насчитывает более 1,1 тысячи видео и 133 миллиона подписчиков.
По данным Disney, материалы Like Nastya доступны на 25 YouTube-каналах на 22 языках, а общее число подписчиков превышает 450 миллионов.