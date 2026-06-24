Для мотоциклистов убыточность ОСАГО в два раза ниже среднего показателя по рынку Уровень убыточности ОСАГО для мотоциклистов вдвое ниже средних значений рынка

Москва24 июн Вести.Страхование мотоциклистов по ОСАГО остается для компаний одним из наиболее доходных направлений.

Об этом сообщают "Ведомости".

Уровень убыточности в этом сегменте, как отмечается, на фоне увеличения объемов продаж и стоимости полисов сохраняется существенно более низким, чем в среднем по рынку автогражданки.

Участники рынка объясняют это особенностями самого сегмента, тогда как подорожание полисов связывают прежде всего с изменениями тарифного регулирования и более точной оценкой рисков мотоциклистов говорится в материале

Подчеркивается, что стоимость ОСАГО для владельцев мотоциклов почти вдвое ниже, чем для автомобилистов: в 2025 году средний взнос составил 2316 рублей против 6056 рублей. При этом доля ОСАГО для мотоциклистов занимает менее 1% от всего объема рынка.

Ранее стало известно, что объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложило провести реформу ОСАГО, которая внесет изменения как в основной закон, так и в расчет стоимости восстановительного ремонта автомобилей.