Москва24 июнВести.Страхование мотоциклистов по ОСАГО остается для компаний одним из наиболее доходных направлений.
Об этом сообщают "Ведомости".
Уровень убыточности в этом сегменте, как отмечается, на фоне увеличения объемов продаж и стоимости полисов сохраняется существенно более низким, чем в среднем по рынку автогражданки.
Участники рынка объясняют это особенностями самого сегмента, тогда как подорожание полисов связывают прежде всего с изменениями тарифного регулирования и более точной оценкой рисков мотоциклистовговорится в материале
Подчеркивается, что стоимость ОСАГО для владельцев мотоциклов почти вдвое ниже, чем для автомобилистов: в 2025 году средний взнос составил 2316 рублей против 6056 рублей. При этом доля ОСАГО для мотоциклистов занимает менее 1% от всего объема рынка.
Ранее стало известно, что объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложило провести реформу ОСАГО, которая внесет изменения как в основной закон, так и в расчет стоимости восстановительного ремонта автомобилей.