Москва23 ноя Вести.В России налажено производство бронежилетов "Циклон" для детей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию-разработчика – "Технокриптонит".

В материале сказано, что бронежилет предназначен для защиты от пистолетных пуль и осколков. При разработке учитываются анатомические особенности ребенка, и сам бронежилет делают таким, чтобы он не сковывал движения. По заявлению производителей, изделие прошло испытания по российским стандартам ГОСТ.

Предполагается, что ребенок может надеть этот бронежилет за 30-60 секунд.

В условиях высокой угрозы ребятам можно выдавать не только бронежилеты, но и защитные каски. Это позволит снизить риски при обстрелах и атаках беспилотников заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев

В начале ноября СМИ сообщали, что в России началось производство бронежилетов для строителей и рабочих.