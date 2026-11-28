Для терминала КТК под Новороссийском доставят новое причальное устройство КТК планирует привезти из ОАЭ новый причал для терминала под Новороссийском

Москва28 ноя Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен привезти с верфи в ОАЭ новое выносное причальное устройство (ВПУ) для терминала под Новороссийском, как только позволит внешнеполитическая обстановка. Об этом заявил технический директор компании Игорь Лисин в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

С 2001 года КТК работает с двумя ВПУ. В 2014 ввели третье, и терминал стал одним из самых мощных и технологичных нефтеналивных портов мира, однако у всего оборудования есть свой срок службы.

В августе текущего года КТК уже ввел в эксплуатацию одно новое ВПУ-2 на своем терминале вместо причала, поврежденного в ходе атак безэкипажных катеров в ноябре 2025 года. С первым ВПУ сложнее: путь из Эмиратов лежит через Ормурский пролив, и обострение на Ближнем Востоке делает доставку непредсказуемой.

Планируем в ближайшее время, как это позволит нам внешнеполитическая обстановка, привезти в Россию ВПУ-1 и также его смонтировать сказал Лисин

Также он сообщил, что КТК переходит с импортных на отечественные насосы.