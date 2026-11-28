КТК за восемь лет нарастил свою пропускную мощность на 18 млн тонн

КТК за восемь лет нарастил пропускную мощность почти на 27% КТК за восемь лет нарастил свою пропускную мощность на 18 млн тонн

Москва28 ноя Вести.Пропускная мощность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 2018 года увеличилась на18 млн тонн, что составляет почти 27%. Сейчас профицит мощности составляет 85 млн тонн нефти, рассказал в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта" генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает ИС "Вести".

Это стало результатом проведенной в КТК программы устранения узких мест.

В результате реализации был создан профицит мощности до 85 млн тонн сообщил Горбань

В ходе проведенного до этого проекта расширения КТК нарастил производительность своей системы до 67 млн тонн нефти, рассказал технический директор КТК Игорь Лисин.

Расширили резервуарный парк, построили третье выносное причальное устройство, что позволило увеличить производительность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год рассказал Лисин

Каспийскому трубопроводному консорциуму исполняется 30 лет. Сегодня по этому маршруту идет более 80% нефтяного экспорта Казахстана. России он приносит стабильный транзит, рабочие места в четырех регионах и весомый вклад в бюджет страны. За три десятилетия труба стала важной частью мирового рынка.