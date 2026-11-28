КТК переходит с газовых турбин Siemens на отечественные насосы Лисин: КТК переходит с газовых турбин Siemens на отечественные насосы

Москва28 ноя Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) переходит на российские насосы с электродвигателями. Об этом сообщил в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта" технический директор КТК Игорь Лисин, сообщает ИС "Вести".

На ряде станций КТК насосы приводились в движение газовыми турбинами производства немецкой компании Siemens. Теперь их заменяют российскими насосами с электродвигателями.

Мы хотим уйти от газа на электричество. Прежде всего это было связано с тем, что в силу внешнеполитических факторов возникли трудности с обслуживанием импортного оборудования. Мы переходим на российские насосы, на российские электродвигатели, которые будут установлены на трех станциях на территории Российской Федерации - в Астраханской области, в Республике Калмыкия и в Краснодарском крае. Это не только импортозамещение, но и повышает надежность, так как изготовители всего этого оборудования находятся на территории Российской Федерации сказал Лисин

По словам президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева, ряд иностранных компаний в одностороннем порядке прекратили обслуживание и поставку критически важного оборудования и запасных частей для КТК, хотя официально консорциум не находится под санкциями.