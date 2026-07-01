Дмитриев объяснил, почему на Украине упал рейтинг доверия к США Дмитриев объяснил падение рейтинга США на Украине пропагандой Зеленского

Москва1 июл Вести.Рейтинг США снизился на Украине до 7% из-за пропаганды главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он проанализировал опрос Gallup, результаты которого показали, что действия администрации текущего главы Белого дома Дональда Трампа одобряют лишь 7% жителей Украины. При этом в 2022 году этот показатель составлял 66%. Сегодня работа американских властей не устраивает 79% украинских граждан.

В действии — медиамашина Зеленского, настроенная против Трампа написал в посте Дмитриев

При этом рейтинг одобрения действий Трампа в США повышается – в середине июня он вырос до 36%.