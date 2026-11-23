Москва23 нояВести.Певец Дмитрий Колдун рассказал о новогодних предпочтениях. Слова артиста приводит издание "Абзац".
Колдун признался, что предпочитает смотреть передачу "Голубой огонек" и слушать песни Людмилы Гурченко.
Журналисты также спросили у исполнителя, кого он выбрал бы на роль Деда Мороза.
Лучший Дед Мороз – это явыразил свое мнение певец
Колдун пожелал всем хорошего Нового года, здоровья и "много-много сил".
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