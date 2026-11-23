Певец Дмитрий Колдун: лучший Дед Мороз – это я

Дмитрий Колдун рассказал о новогодних предпочтениях Певец Дмитрий Колдун: лучший Дед Мороз – это я

Москва23 ноя Вести.Певец Дмитрий Колдун рассказал о новогодних предпочтениях. Слова артиста приводит издание "Абзац".

Колдун признался, что предпочитает смотреть передачу "Голубой огонек" и слушать песни Людмилы Гурченко.

Журналисты также спросили у исполнителя, кого он выбрал бы на роль Деда Мороза.

Лучший Дед Мороз – это я выразил свое мнение певец

Колдун пожелал всем хорошего Нового года, здоровья и "много-много сил".

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