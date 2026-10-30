Санчес: среди жертв аварии поездов в Испании могут быть граждане до 27 стран

До 27 государств: Испания уточняет гражданство жертв столкновения поездов Санчес: среди жертв аварии поездов в Испании могут быть граждане до 27 стран

Москва30 окт Вести.Среди погибших при железнодорожной катастрофе в испанской провинции Толедо могут быть представители до 27 других государств, заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес.

Жертвы не только испанцы, но у нас также есть информация о представителях до 27 национальностей, которые могли погибнуть при этой железнодорожной трагедии сказал премьер

Столкновение двух пассажирских поездов, следовавших по маршруту Мадрид - Севилья, произошло 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо, входящей в автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча.

В составах находились более 540 пассажиров, при аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 69 человек.