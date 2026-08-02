До 4 выросло число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

До 4 выросло число белгородцев, пострадавших при ракетном обстреле ВСУ До 4 выросло число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

Москва2 авг Вести.До 4 выросло число мирных жителей, пострадавших при ракетном обстреле ВСУ села Казачья Лисица. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате террористической агрессии погибли 3 человека, еще 3 пострадали.

Количество раненых при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырёх. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под новые удары врага также попали населенные пункты Смородино, Шебекино, Сергиевка, Красная Яруга, Бессоновка, Малиновка. Повреждены 3 частных дома, социальный объект, грузовой автомобиль, машина. Ко всему прочему, при взрыве дрона загорелся цех на территории предприятия.