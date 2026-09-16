Москва16 сенВести.До 58 выросло число случаев заражения кишечной инфекцией после посещения кафе в Казани, передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану.
На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции "Nan кебаб №1", в том числе 16 человек выявлены активноприводит агентство слова своего собеседника
В минувшие выходные в столице республики было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции, все пострадавшие употребляли продукцию заведения на улице Беломорская.
По состоянию на 15 сентября в больницах оставались 26 человек, врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести и удовлетворительное.