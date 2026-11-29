Дочь советского дипломата Белецкого оправдали по делу об убийстве Суд оправдал дочь дипломата Белецкого по делу об убийстве матери и братьев

Москва29 ноя Вести.Дочь советского дипломата Виктора Белецкого Валерия Кузьмина признана невиновной по делу об убийстве матери и братьев. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника процесса.

Римма Белецкая и двое ее сыновей пропали в мае 2013 года. В квартире правоохранители нашли следы крови самой женщины, а также ее детей и зятя Александра Кузьмина. Дорожные камеры зафиксировали его автомобиль неподалеку от дома тещи в день ее исчезновения.

Автомобиль стоял там чуть меньше суток, а затем выехал на трассу М-4 "Дон". Все это время телефон мужчины лежал дома, а его жена – дочь Риммы Валерия – отвечала на звонки.

Впоследствии Валерия несколько раз давала показания против мужа, говорила, что он сознался в преступлении, но потом отказывалась от своих слов. Также сотрудники правоохранительных органов нашли якобы запись телефонного разговора обвиняемой с отцом, но в итоге оказалось, что ее смонтировали из отдельных фрагментов с ее голосом.

Девушку оправдали, а ее мужа признали частично виновным.