СК: у пропавшей семьи Усольцевых не было долгов и офшоров

Следователи рассказали о финансовом положении семьи Усольцевых СК: у пропавшей семьи Усольцевых не было долгов и офшоров

Москва11 ноя Вести.У пропавшей семьи Усольцевых не было долгов и скрытых капиталов, рассказала РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Ранее СМИ писали о долгах и сложной финансовой ситуации семьи, а также о значительных средствах в офшорах.

Это абсолютно обычная среднестатистическая российская семья со средним уровнем дохода. Это не миллиардеры, у них нет офшоров или каких-либо долговых обязательств сказала она

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.