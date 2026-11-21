Докфильм "Чудо в Рио" сняли с максимальным использованием художественных приемов Кулистиков: фильм "Чудо в Рио" – летопись спорта РФ с художественными приемами

Москва21 ноя Вести.Документальный фильм "Чудо в Рио", посвященный победе женской сборной РФ по гандболу на Олимпиаде-2016, постарались снять максимально художественно. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил исполнительный продюсер кинокартины Дмитрий Кулистиков.

По его словам, этот проект стал уникальным среди других документальных произведений.

Это самый сложный документальный фильм, который я лично видел, потому что это была попытка сделать документальный фильм настолько художественным, насколько это возможно. То есть большими очень работали мы приемами: самая крутая техника, самые крутые локации. Это попытка написать летопись российского спорта с самыми хорошими, интересными художественными приемами. Я думаю, проект реально уникальный в этом смысле сказал Кулистиков

Премьера документального фильма "Чудо в Рио" режиссера Николая Акелькина прошла 20 ноября в московском кинотеатре "Художественный". Кинокартина рассказывает о победе женской сборной по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В полуфинале Олимпиады россиянки обыграли Норвегию в дополнительное время – 38:37. В финале сборная России победила Францию – 22:19.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что фильм станет дополнительным импульсом в популяризации данного вида спорта в стране.