Документальный фильм "Чудо в Рио" повысит популярность гандбола в России Шишкарев: фильм "Чудо в Рио" станет мотивацией для будущих молодых гандболистов

Москва21 ноя Вести.Документальный фильм "Чудо в Рио", посвященный победе женской сборной РФ по гандболу на Олимпийских играх в 2016 году, станет дополнительным импульсом в популяризации данного вида спорта в России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

По его словам, популяризация гандбола была одной из главных целей при создании картины.

Массовый зритель увидит, насколько гандбол динамичная, красивая, силовая игра, когда в игру с мячом, где присутствуют элементы борьбы, играют девчонки, и мы видим их самопожертвование, мы видим, как они борются за честь страны, флага – это потрясающий импульс, это потрясающая мотивация для тысяч людей, ребят, девчонок, которые придут в гандбол сказал Шишкарев

Также он рассказал, как фильм прошел путь от художественной кинокартины до документальной.

Идея докфильма пришла после того, как нас сняли с конкурса Фонда кино 5 декабря 2022 года. У нас был готов уже совершенно потрясающий сценарий художественного фильма. И я понял, что пока этот вопрос на паузе, нужно снимать документальный фильм. Ровно в тот момент эта идея пришла в голову, и потом она обрела те очертания, которые превратили вот этот документальный фильм в какую-то смесь с художественным добавил Шишкарев

Премьера документального фильма "Чудо в Рио" режиссера Николая Акелькина прошла 20 ноября в московском кинотеатре "Художественный". Кинокартина посвящена победе женской сборной по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В полуфинале Олимпиады россиянки обыграли Норвегию в дополнительное время – 38:37. В финале сборная России победила Францию – 22:19.