Москва21 ноя Вести.Главное качество документального фильма "Чудо в Рио", посвященного победе женской сборной РФ по гандболу на Олимпиаде-2016, заключается в искренности всех его участников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал автор сценария кинокартины Илья Казаков.

Основная сложность, с которой столкнулась съемочная группа, заключалась в поиске архивных кадров, отметил он.

Особых сложностей не было, за исключением вечного вопроса архива. Где взять архив? Потому что мы видим, что его немного. Есть и частный, есть и официальный. Но мне кажется, справились, удалось показать всю палитру настроений, рассказать всю историю. В том числе потому, что люди, которые рассказывали, они рассказывали изнутри, и никто из них не фальшивил, никто не старался показать себя другим. И вот эта искренность, которой наполнен фильм, мне кажется, – одно из самых главных его качеств сказал Казаков

Премьера документального фильма "Чудо в Рио" режиссера Николая Акелькина состоялась 20 ноября в Москве. Картина рассказывает о победе женской сборной по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В полуфинале Олимпиады россиянки обыграли Норвегию в дополнительное время – 38:37. В финале сборная России победила Францию – 22:19.

Как отметил исполнительный продюсер Дмитрий Кулистиков, команда постаралась снять документальный фильм максимально художественно.