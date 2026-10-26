Москва26 окт Вести.Совокупный доход депутатов нового созыва Госдумы за 2025 год составил 24,9 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что парламентарии также задекларировали земельные участки общей площадью 805 гектаров.

В первую тройку депутатов, заработавших более миллиарда рублей в 2025 году, вошли бывший председатель совета директоров НОВАТЭК Леонид Симановский (5,96 млрд рублей), основатель производителя продуктов "АБИ Продакт" (производит в том числе мясные продукты "Вязанка", "Горячая штучка") Григорий Аникеев (2,4 млрд рублей) и владелец дорожного бизнеса в Калмыкии Михаил Богатов (2,1 млрд рублей).

Пятерку лидеров закрывают Геннадий Букаев (1,45 млрд рублей) и основатель Faberlic Алексей Нечаев (1,4 млрд рублей).

11 сентября сообщалось, что самым богатым одномандатником на выборах в Госдуму оказался депутат с 2007 года от "Единой России" Григорий Аникеев, задекларировавший за прошедший год доход в 2,43 млрд рублей.