Стал известен самый богатый одномандатник на выборах в ГД РБК: Григорий Аникеев - самый богатый кандидат на выборах в Госдуму

Москва11 сен Вести.Самым богатым одномандатником на выборах в Госдуму оказался депутат с 2007 года от "Единой России" Григорий Аникеев, задекларировавший за прошедший год доход в 2,43 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

В выборах в Госдуму 18–20 сентября примут участие 1600 кандидатов в одномандатных округах. Наибольший доход за прошлый год - 2,43 млрд руб. - задекларировал основатель производителя продуктов «АБИ Продакт», депутат Госдумы с 2007 года Григорий Аникеев. Он баллотируется по Суздальскому округу Владимирской области от «Единой России». Григорий Аникеев является совладельцем 17 действующих фирм - от производства продуктов до логистики и девелопмента.

На 22 счетах кандидата лежит почти 964 млн руб., а в графе «транспортные средства» у него числятся вертолет, гусеничный вездеход, три катера, мотоцикл и пикап. Аникеев несколько раз оказывался богатейшим парламентарием. Журнал Forbes в рейтинге российских миллиардеров 2026 года оценил его состояние в $1,3 млрд (120-е место).

При этом первое место по богатству занял бизнесмен и экс-банкир Леонид Симановский с 5,96 млрд рублей, однако он идет по федеральному списку партии.

Второе место занял владелец дорожно-эксплуатационного предприятия ДЭП-08 Михаил Богатов (2,14 млрд).

Третье - вице-президент «Роснефти» Геннадий Букаев (1,45 млрд).

В первую десятку также вошли Дмитрий Саблин, Аркадий Пономарев, Борис Захаров, Александр Барашков и Андрей Грачев.