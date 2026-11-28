Москва28 ноя Вести.Антипаразитарные чистки могут приводить к токсическому поражению печени – нельзя баловаться ими даже для профилактики, заявил ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По его словам, возможное улучшение состояния после профилактических чисток от паразитов – всего лишь эффект плацебо (улучшение самочувствия в ответ на нейтральное воздействие за счет личных ожиданий и веры в помощь).

Даже если что-то беспокоит – тоже не стоит [проводить чистки]… У вас слабость, и тут я смотрю: вам не можется – приходите, мы проверим вас на паразитов. И вы приходите, вам определяют там какую-то живую каплю крови или что-то еще, ищут паразитов. Находят – прекрасно. Что-то находят – дают вам лекарства, дают вам БАДы, дают вам травы, и вам становится лучше. А если не находят, говорят: "Это паразиты от вас спрятались… Мы все равно дадим БАДы, дадим травы, дадим лекарства". И вам опять становится лучше – эффект плацебо. Либо никак. Если никак, это значит паразит сопротивляется. Надо еще и еще покупать и делать. Люди, чего мало проблем в жизни? Любое действующее против глистов средство является токсичным, иногда сильно токсичным. И принимать средство, которое может нанести вам вред без какого-то смысла, глупо и неправильно отметил Мясников

Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова предупредила, что непастеризованное молоко, слабосоленая рыба, сырой фарш или плохо прожаренное мясо могут стать источником серьезных инфекций.