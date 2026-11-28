Москва28 ноя Вести.Чтобы побороть синдром белого кролика, особое внимание нужно уделять планированию своего времени. Такое мнение выразил ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Синдром белого кролика – это бытовое название состояния постоянной спешки, суеты и тревоги из-за ощущения нехватки времени и страха ничего не успеть.

Как говорят: "Хочешь жить – умей вертеться". Только вертеться надо правильно, не как юла бессмысленно, а ты должен иметь план действий, любых сказал Мясников

Он провел параллель с обгоном машин на трассе – там тоже работает принцип планирования.

Когда идешь с большой скоростью, особенно во времена, когда все это не контролировалось, ты рассматриваешь траекторию впереди, ты же не смотришь только на впереди идущую машину. Траекторию прокладываешь далеко вперед привел пример Мясников

Очень важно в жизни не поддаваться панике, отметил врач, даже если что-то не получается или идет не по плану.

Мы сегодня живем в условиях, когда делать одно дело в единицу времени у нас просто не получается… Что важно? Не поддаваться панике. Панике [из-за] несоответствия времени… Мы называем факторы риска для сердечных болезней, для инфаркта, такие как высокий холестерин, сахар, курение, малая подвижность, мы вообще забыли, почему инфаркт бывает у успешных, энергичных людей, альфа-самцов, лидеров. А ведь когда-то этому придавали огромное значение. Людей делили на группы А и Б. [Б –] это были ленивцы, которые делали одно дело, которые особо не заморачивались, что они будут кушать, как жить. А группа A – это те, которые вступили в конфликт со временем, которые стремились заработать, успеть, сделать. У них получалось, они шли вперед, они не останавливались на своем уровне объяснил Мясников

Однако привычка постоянно торопиться значительно повышает риск инфарктов и инсультов, предупредил доктор.

Ранее эксперт в области нейропсихологии и преподаватель Московского института психоанализа Виктория Шиманская заявила, что у человека, который испытывает постоянный стресс, может быстро развиваться забывчивость.