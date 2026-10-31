Москва31 окт Вести.Гипертиреоз лечится либо таблетками, которые выписывают на всю жизнь, либо операционным вмешательством. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Гипертиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа производит избыточное количество гормонов (трийодтиронина T3 и тироксина T4), ускоряя обмен веществ в организме.

Доктор обратил внимание на то, что данное заболевание чаще всего возникает в молодости.

Гипертиреоз — это либо болезнь Грейвса (хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно вырабатывает антитела к рецепторам тиреотропного гормона – прим. ред.) – болезнь аутоиммунная, может быть токсический зоб, узел, который выдает все большее количество гормонов… Обычно это все-таки начинается с молодости, всю жизнь корригируется либо таблетками, либо, как вариант, это операция… В таких случаях обычно при операции мы либо элиминируем узел, либо убираем щитовидную железу сказал Мясников

По его словам, таблетки подавляют функцию щитовидной железы, однако могут оказывать негативное влияние на кровь. Еще один вариант лечения заболевания – радиоактивный йод.

Он разрушает щитовидную железу полностью, и надо будет принимать уже потом гормоны щитовидной железы как заместительную терапию предупредил он

Ранее доктор рассказал, с чем может быть связано учащенное сердцебиение. В первую очередь, он посоветовал проверить щитовидную железу.