Москва21 ноя Вести.Состояние ногтей может много сказать о здоровье, поскольку связанные с ним проблемы отражаются на внешнем виде ногтевой пластины, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

Проблемы со здоровьем отражаются на ногтях в виде полосок и точек. Также настороженность вызывает необычная форма ногтевой пластины, отметил доктор.

При хронических болезнях, при каких-то, наоборот, острых болезнях: у человека был инфаркт, у человека было воспаление легких, септический шок, что-то, когда ноготь перестал расти на время болезни, потом он стал расти дальше. А потом человека охватил инсульт, допустим, и он [ноготь] растет дальше. И вот мы можем видеть по этим продольным бороздкам неровности. Что у человека что-то в прошлом было. Он, может, сам не знает. И даже можем сказать, когда рассказал Мясников

Он добавил, что белые полосы на ногтях могут говорить о разных проблемах со здоровьем.

Вот такие белые полоски, они могут о чем-то говорить, а могут и не говорить ни о чем. Если вы нажимаете на ноготь, и они не исчезают, то это вообще ни о чем. Если исчезают, это иногда бывает при нарушении белкового обмена, при снижении альбумина, при заболеваниях почек. А может быть ни о чем, а просто вот такая индивидуальная особенность пояснил доктор

Также он посоветовал обратить внимание на форму и поверхность ногтевой пластины.

Вогнутые ногти — это часто бывает при железодефицитной анемии. Из таких вещей, которые можно диагностировать — это псориаз. Вот точки такие, знаете, как будто б ты взял и иголочкой наколол - это может быть псориаз. Ногти вообще чем болеют? Это грибок и псориаз. И это хорошо видно. Вот такая реальная диагностика. Что касается диагностики внутренних болезней по ногтям, все уже сложнее. Вот они все белые, а по краям розовые, это часто бывает тоже при некоторых заболеваниях внутренних органов, в частности почек. Но может быть и элементом нормального старения добавил Мясников

Ранее он рассказал об опасности использования гель-лака для ногтей