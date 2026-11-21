Москва21 ноя Вести.Темное пятно под ногтем может быть признаком подногтевой меланомы, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что женщины могут не заметить признаки развития болезни из-за гель-лака на ногтях.

Никогда не лишнее посмотреть за своими ногтями. Если вы посмотрите на ногти наших любимых женщин, вы их не увидите. Они все покрыты толстым слоем геля. Есть несколько тревожных вещей, на которые вы должны обращать внимание. Важно видеть свои ногти, потому что, если под ними есть темное пятно, это может быть смертельно опасная меланома. Меланома – вот та самая злокачественная родинка, далеко не всегда находится на коже, на видном месте. Она может прятаться в складках, во рту, с внутренней стороны щеки и под ногтями