Москва28 ноя Вести.Употребление зеленого чая оказывает антиоксидантное действие на организм и снижает риск развития некоторых видов онкологии, в частности, рака молочной железы. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он обратил внимание на то, что в азиатских странах врачи активно внедряют зеленый чай в медицину.

Мы знаем свойства зеленого чая в предотвращении онкологии. Крем из зеленого чая предотвращает возникновение папиллом. Крем из зеленого чая успешно применяется для лечения морщин… Были хорошие работы про предотвращение рецидивов рака груди у женщин. То есть это не миф… Чай – это лекарство. Более того, из чая делаются реальные лекарственные формы: гели, мази. Чай назначается в основном восточными врачами для профилактики онкологии в том числе, [для профилактики] больных с высокими факторами риска для атеросклероза, инфарктов, инсультов перечислил Мясников

По его словам, благотворно зеленый чай влияет и на здоровье кишечника.

Если мы сейчас откроем и будем смотреть, окажется, что оно имеет и даже антимикробное действие, благотворно действует на наш микробиом, снижает склонность к нейродегенеративным состояниям, уменьшает холестерин. Ровно как, собственно, все, что мы говорим про кофе полезное, относится и к чаю подчеркнул Мясников

Однако врач предупредил: в некоторых сортах зеленого чая может содержаться большое количество кофеина.

Надо знать, что в чае кофеина не меньше, чем в кофе. То есть, когда вы пьете кофе для бодрости, а чай для удовольствия – не путайте. Здесь столько же кофеина, а в некоторых сортах зеленого чая кофеина больше, чем в стандартной чашке кофе. Ограничение по кофеину, как мы говорим, не больше 300-400 мг кофеина в день – это три-четыре чашки кофе, соответственно, на чай это также три-четыре чашки чая, если вы пьете нормальный чай, а не непонятно что, расфасованное в пакетиках пояснил Мясников

Ранее биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская сообщила, что регулярное употребление чая может снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.