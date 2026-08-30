Допбригады медиков направлены в Пятигорск для помощи после ДТП с автобусом

Допбригады медиков направлены в Пятигорск для помощи после ДТП с автобусом Допбригады медиков направлены в Пятигорск для помощи после ДТП с автобусом

Москва30 авг Вести.После крупного ДТП с автобусом, в результате которого погибли и пострадали люди, из Ставрополя в Пятигорск направлены реанимационно-консультативные бригады для оказания помощи. Об этом сообщил региональный минздрав.

В результате дорожной аварии погибли 6 человек, пострадали 40.

Пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения. Пациенты с наиболее тяжелыми травмами госпитализированы в … больницу Пятигорска … Для оказания специализированной помощи из Ставрополя направлены реанимационно-консультативные бригады говорится в сообщении, опубликованном в канале минздрава в мессенджере МАХ

Проводятся телемедицинские консультации для определения дальнейшей тактики лечения и медицинской эвакуации. На месте также работают психологи.

В минздраве добавили, что ситуация находится на контроле.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м км трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель рейсового автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. Как сообщалось, предварительно, почти все пассажиры в автобусе - граждане Грузии.

Было возбуждено два уголовных дела.