Москва25 нояВести.Российские военные в зоне специальной военной операции начали массово использовать антидроновые патроны IGLA, сообщил в среду Ростех. Информация опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
Понятное дело, что, если у бойца нет "Иглы-100", можно и нужно использовать свинцовую дробь. Но если у тебя есть выбор – бери "Иглу-100" и все будет хорошо, это провереноприведены слова представителя Ростеха
По его словам, такие патроны уже закупают и используют Минобоороны и Росгвардия, а их использование стало массовым.
Патроны снаряжены дробью из сплава высокой твердости. По данным госкорпорации, это заметно повышает эффективность ружей в борьбе с беспилотниками. Патроны IGLA способны поражать прочные элементы конструкции дронов, в том числе аккумуляторы, двигатели и провода.
24 ноября стало известно, что лазерный комплекс Ростеха уничтожил почти тысячу дронов ВСУ за два месяца.