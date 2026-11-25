Дробь из твердого сплава против дронов: патроны IGLA поступили в войска Ростех: военные в зоне СВО массово применяют антидроновые патроны IGLA

Москва25 ноя Вести.Российские военные в зоне специальной военной операции начали массово использовать антидроновые патроны IGLA, сообщил в среду Ростех. Информация опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

Понятное дело, что, если у бойца нет "Иглы-100", можно и нужно использовать свинцовую дробь. Но если у тебя есть выбор – бери "Иглу-100" и все будет хорошо, это проверено приведены слова представителя Ростеха

По его словам, такие патроны уже закупают и используют Минобоороны и Росгвардия, а их использование стало массовым.

Патроны снаряжены дробью из сплава высокой твердости. По данным госкорпорации, это заметно повышает эффективность ружей в борьбе с беспилотниками. Патроны IGLA способны поражать прочные элементы конструкции дронов, в том числе аккумуляторы, двигатели и провода.

24 ноября стало известно, что лазерный комплекс Ростеха уничтожил почти тысячу дронов ВСУ за два месяца.