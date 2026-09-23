Москва23 сен Вести.Госкорпорация "Ростех" представила на рынке новую полностью отечественную винтовку для охоты и спорта IGLA, а также пять видов патронов к ней. Оружие способно заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Представлены варианты с длиной ствола 600 и 420 мм. Модель для охотников сделана более легкой, чтобы обеспечить удобство ношения. Винтовка разбирается на две части и собирается обратно одним движением.

Сегодня организован полный цикл производства винтовки и патронов – они выпускаются из отечественных компонентов на российских мощностях. При этом в отличие от отдельных импортных решений, IGLA предлагает единую экосистему, в которой оружие и патроны разработаны совместно и прошли комплексную настройку характеристик уточнили в пресс-службе Ростеха

Линейка патронов калибра 7,62×51 мм (308 Win) состоит из охотничьих SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивных Match 160.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев похвалил точность нового стрелкового комплекса госкорпорации. Он также пояснил, что пользоваться винтовкой смогут не только спортсмены и охотники, но также сотрудники спецслужб и военные.