Daily Mail: найденный рядом с телом Курта Кобейна дробовик расплавили в печи

Дробовик расплавили в печи: в деле о гибели Курта Кобейна поставлена точка Daily Mail: найденный рядом с телом Курта Кобейна дробовик расплавили в печи

Москва11 авг Вести.Обнаруженный рядом с телом лидера группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 году дробовик был уничтожен по просьбе одного из членов семьи музыканта. Об этом сообщила британская газета Daily Mail, получившая доступ к электронной переписке одного из полицейских.

Об уничтожении ключевой улики в деле о гибели Курта Кобейна сообщил 29 июня 2022 года капитан полиции Сиэтла Джеймс Бритт своему коллеге сержанту Джону Крамбу.

Оказавшееся в распоряжении Daily Mail электронное письмо показывает, что через 30 лет дробовик Remington Model 11 калибра 20 был уничтожен по просьбе семьи Кобейна отмечается в статье издания

Ранее группа частных криминалистов собрала десять доказательств того, что Курт Кобейн был убит, а не покончил жизнь самоубийством. Управление здравоохранения Сиэтла отказалось после этого пересмотреть выданное заключение о самоубийстве американского певца и рок-музыканта.

Найденное рядом с телом Кобейна оружие было сожжено в печи 27 сентября 2022 года. Это поставило точку в деле, поскольку сделало невозможным проведение каких-либо повторных экспертиз.

Этот дробовик Курт Кобейн купил в марте 1994 года у своего друга Дилана Карсона. 28 лет после смерти рок-музыканта и основателя группы Nirvana оружие, на котором не было обнаружено следов отпечатков пальцев, хранилось в полиции Сиэтла. Дробовик из дела Кобейна, как и все оружие, связанное в закрытыми делами, было отправлено в печь промпредприятия, где было уничтожено при температуре 1700 градусов.

Дом, в котором нашли тело Кобейна, был продан в 2019 года.