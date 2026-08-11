Москва11 авгВести.Обнаруженный рядом с телом лидера группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 году дробовик был уничтожен по просьбе одного из членов семьи музыканта. Об этом сообщила британская газета Daily Mail, получившая доступ к электронной переписке одного из полицейских.
Об уничтожении ключевой улики в деле о гибели Курта Кобейна сообщил 29 июня 2022 года капитан полиции Сиэтла Джеймс Бритт своему коллеге сержанту Джону Крамбу.
Оказавшееся в распоряжении Daily Mail электронное письмо показывает, что через 30 лет дробовик Remington Model 11 калибра 20 был уничтожен по просьбе семьи Кобейнаотмечается в статье издания
Ранее группа частных криминалистов собрала десять доказательств того, что Курт Кобейн был убит, а не покончил жизнь самоубийством. Управление здравоохранения Сиэтла отказалось после этого пересмотреть выданное заключение о самоубийстве американского певца и рок-музыканта.
Найденное рядом с телом Кобейна оружие было сожжено в печи 27 сентября 2022 года. Это поставило точку в деле, поскольку сделало невозможным проведение каких-либо повторных экспертиз.
Этот дробовик Курт Кобейн купил в марте 1994 года у своего друга Дилана Карсона. 28 лет после смерти рок-музыканта и основателя группы Nirvana оружие, на котором не было обнаружено следов отпечатков пальцев, хранилось в полиции Сиэтла. Дробовик из дела Кобейна, как и все оружие, связанное в закрытыми делами, было отправлено в печь промпредприятия, где было уничтожено при температуре 1700 градусов.
Дом, в котором нашли тело Кобейна, был продан в 2019 года.