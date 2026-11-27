Москва27 ноя Вести.Мужчина пострадал в результате удара FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Беспилотник-камикадзе атаковал село Маломихайловка в Шебекинском округе.

От детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица, головы и плеча говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Пострадавший был эвакуирован бойцами самообороны. Мужчине оказали помощь в Шебекинской больнице, в дальнейшем его переведут на лечение в областной центр.