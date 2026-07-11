Москва11 июлВести.За минувшие сутки ВСУ около ста раз атаковали Курскую область беспилотниками различного типа. Во время одной из таких атак была повреждена крыша резервуара для хранения зерна в Рыльске, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что всего с 9 утра пятницы до 9 утра субботы, 11 июля, было уничтожено 96 БПЛА противника.
Погибших и пострадавших, по его словам, нет.
В результате атак в городе Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зернанаписал губернатор Курской области в MAX
Он также сообщил, что ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам региона, и 16 раз дроны ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.