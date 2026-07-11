В курском Рыльске при атаке БПЛА повреждена крыша резервуара для хранения зерна

Дрон ВСУ повредил крышу резервуара для хранения зерна в курском Рыльске В курском Рыльске при атаке БПЛА повреждена крыша резервуара для хранения зерна

Москва11 июл Вести.За минувшие сутки ВСУ около ста раз атаковали Курскую область беспилотниками различного типа. Во время одной из таких атак была повреждена крыша резервуара для хранения зерна в Рыльске, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что всего с 9 утра пятницы до 9 утра субботы, 11 июля, было уничтожено 96 БПЛА противника.

Погибших и пострадавших, по его словам, нет.

В результате атак в городе Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зерна написал губернатор Курской области в MAX

Он также сообщил, что ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам региона, и 16 раз дроны ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.