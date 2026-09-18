Москва18 сенВести.Бойцы 8-й бригады Добровольческого корпуса Минобороны РФ применяют хитрость, чтобы лишить противника техники, рассказал военкор ИС "Вести" Александр Сладков.
Это для меня необычный момент - угон вражеской техники. Оказывается, на этом специализируются дроноводы бригады "Невский". Воруют вражеский квадрокоптеррассказал военкор
К БПЛА прикрепляют строп и с его помощью цепляют вражеский беспилотник, лежащий на земле.
Хваталкой называют. Она хватает все, что плохо лежит… Ветер раскачивает стропу, и сложно вытащить. Но там ребята уже не один квадрокоптер вытащили, я думаю, этот тоже вытащат, невзирая на трудностисказал заместитель командира 8-й бригады Андрей с позывным Шали