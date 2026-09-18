Дроноводы 8-й бригады "воруют" БПЛА противника, цепляя их с помощью "хваталки" Военкор Сладков показал, как дроноводы 8-й бригады "воруют" БПЛА противника

Москва18 сен Вести.Бойцы 8-й бригады Добровольческого корпуса Минобороны РФ применяют хитрость, чтобы лишить противника техники, рассказал военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

Это для меня необычный момент - угон вражеской техники. Оказывается, на этом специализируются дроноводы бригады "Невский". Воруют вражеский квадрокоптер рассказал военкор

К БПЛА прикрепляют строп и с его помощью цепляют вражеский беспилотник, лежащий на земле.