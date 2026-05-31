Москва31 мая Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины утром в воскресенье атаковали предприятие в Кировской области, возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. написал Соколов в своем Telegram-канале

По его словам, погибших и пострадавших нет. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, и ситуация находится под контролем.

Соколов предупредил граждан что на территории Кировской области запрещено выкладывать в интернет фото и видео и любой другой информации об атаках БПЛА и их последствиях.