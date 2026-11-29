Москва29 нояВести.Беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В результате украинских атак получили ранения пять мирных жителей.
В Белгородском округе на автодороге в районе села Варваровка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчинаговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Пострадавший получил осколочное ранение плеча. После оказания помощи в больнице он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, в селе Казинка на территории Валуйского округа двое мужчин и две женщины пострадали при атаке FPV-дрона. Один из мужчин госпитализирован в тяжелом состоянии.