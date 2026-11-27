Дрозденко рассказал, как власти помогают людям, застрявшим на границе с Эстонией Власти Ленобласти помогают людям, застрявшим на границе с Эстонией

Москва27 ноя Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в MAX, что власти региона окажут содействием гражданам России, которые застряли на границе с Эстонией.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Российской Федерацией с 1 декабря.

Глава региона отметил, что накануне ограничений многие жители Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родных и столкнулись с помехами, которые создала эстонская погранслужба, превращая обычный переход границы в многочасовое испытание.

По словам Дрозденко, 27 ноября в одну из первых холодных ночей эстонская сторона вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на морозе - температура опустится до минус пяти градусов.

Этих людей мы, разумеется, не бросим … оказываем помощь с размещением в местных гостиницах. Уже на улице никто не стоит - всех разместили, люди ждут очереди в тепле подчеркнул Дрозденко

К пункту пропуска подан автобус, в котором можно согреться. Также всю ночь будет работать кафе. При необходимости спасатели готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание.