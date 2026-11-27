Москва27 нояВести.В Ленинградской области организовали помощь и обогрев для людей, ожидающих перехода границы с Эстонией в Ивангороде. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, эстонская сторона намеренно затягивает оформление проходящих границу, несмотря на наступившие морозы.
Российская пограничная служба работала четко и оперативно; в то же время эстонская сторона намеренно создает помехи для прохода: оформление идет настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание. Сегодня эстонская сторона вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улицеотметил губернатор в мессенджере МАХ
Он напомнил, что с 1 декабря Эстония намерена в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Перед введением ограничений жители Нарвы пешком пересекали Нарвский мост Дружбы, чтобы навестить родственников в Ивангороде.
Дрозденко добавил, что власти региона направили к пункту пропуска автобус, где можно согреться. Также здесь будет работать кафе. Он уточнил, что людей, ожидающих очереди, уже перевели в теплые помещения. При необходимости спасатели развернут дополнительные пункты обогрева и организуют горячее питание.