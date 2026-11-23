Москва23 ноя Вести.Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев выдвинул новую версию исчезновения семьи, аргументировав ее найденными на месте происшествия бутылками и ножом. Об этом пишет StarHit.

Я все время что-нибудь на этом месте нахожу интересное. Вы помните, рассказывали, что Сергей Викторович Усольцев покупал небольшие такие флаконы с алкоголем. И последний раз он купил нож в магазине при въезде в поселок Кутурчин и две такие бутылочки с алкоголем сообщил Валентин

Он обратил внимание на скриншоты видеозаписи от 2 октября 2025 года. Тогда поисковики обследовали район станции Буратино, но не заметили нож и бутылочки. По предположению Дегтерева, Усольцев мог сам убить жену и дочь, а после выпить залпом две бутылки.

Сам Сергей, по словам друга, мог погибнуть недалеко от места происшествия, но эти догадки не подтверждаются никакими доказательствами.