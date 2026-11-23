Москва23 ноя Вести.Друг пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева Валентин Дегтярев рассказал о странном письме на английском языке, которое пришло ему на электронную почту. Об этом пишет KP.RU.

Они попросили меня передать вам, что они живы. Если вы будете молчать, все умрут, – гласит перевод. Также прилагалась аудиозапись, на которой мужской голос на фоне шума просит о помощи сообщил он

Аудиосообщение было коротким, в нем всего несколько слов: "Мы живы. Найдите нас, пожалуйста". По словам Дегтярева, голос ему не знаком, но запись похожа на подлинную. Сообщения могут относиться к пропаже семьи Усольцевых.