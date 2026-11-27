Друг сломавшего ребра Николая Дроздова рассказал о его состоянии Певец Дунаев: сломавший ребра Николай Дроздов чувствует себя хорошо

Москва27 ноя Вести.Певец и композитор Дмитрий Дунаев, который является другом семьи телеведущего Николая Дроздова, рассказал о состоянии ученого-зоолога. Как он отметил ТАСС, состояние Дроздова хорошее.

Ранее Mash сообщал, что 89-летний профессор некоторое время назад сломал пять ребер, пытаясь поставить личный рекорд на велотренажере. Николай Дроздов получил травмы при падении.

У Николая Николаевича все прекрасно, он находится дома, а по поводу ребер ничего не слышал сообщил Дунаев

По информации СМИ, три года назад Николай Дроздов уже попадал в больницу с переломами восьми ребер после падения на льду.