Москва27 нояВести.Николай Дроздов, которому в июне следующего года исполнится 90 лет, сломал пять ребер, когда пытался поставить личный рекорд на велотренажере, пишет Mash.
По сведениям издания, любимый миллионами телеведущий программ о животных травмировался при падении еще в сентябре. Это было на даче.
Николая Николаевича госпитализировали, и он месяц провел в больнице. Рядом с ним была супруга.
Николай Дроздов сломал пять ребер, пытаясь поставить личный рекорд на велотренажереговорится в публикации
Сейчас Дроздов уже дома и постепенно восстанавливается. Пока он ходит с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажерах, а за его восстановлением следит жена Татьяна.
Кроме того, ведущий, который больше 40 лет не ел мясо, последовал рекомендациям врачей и отказался от веганства.
Три года назад Николай Дроздов уже попадал в больницу с переломами восьми ребер после падания на льду, напоминает издание.