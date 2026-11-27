Николай Дроздов сломал 5 ребер, упав с велотренажера Mash: Николай Дроздов сломал 5 ребер в попытке поставить рекорд на велотренажере

Москва27 ноя Вести.Николай Дроздов, которому в июне следующего года исполнится 90 лет, сломал пять ребер, когда пытался поставить личный рекорд на велотренажере, пишет Mash.

По сведениям издания, любимый миллионами телеведущий программ о животных травмировался при падении еще в сентябре. Это было на даче.

Николая Николаевича госпитализировали, и он месяц провел в больнице. Рядом с ним была супруга.

Николай Дроздов сломал пять ребер, пытаясь поставить личный рекорд на велотренажере говорится в публикации

Сейчас Дроздов уже дома и постепенно восстанавливается. Пока он ходит с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажерах, а за его восстановлением следит жена Татьяна.

Кроме того, ведущий, который больше 40 лет не ел мясо, последовал рекомендациям врачей и отказался от веганства.

Три года назад Николай Дроздов уже попадал в больницу с переломами восьми ребер после падания на льду, напоминает издание.